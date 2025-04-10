تعادل مثير يحسم مباراة توتنهام وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على المواجهة القوية التي جمعت بين توتنهام هوتسبير الإنجليزي وضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

احتضن ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة البريطانية لندن، مباراة توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت، التي أرجأت حسم المتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لموقعة الإياب.

مباراة توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت

بدأ آينتراخت فرانكفورت مباراته ضد توتنهام بقوة، حيث تمكن من افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة عن طريق المهاجم الشاب هوجو إيكيتيكي، الذي استغل مهارته الفردية ليخترق دفاع توتنهام ويسدد كرة يمينية قوية سكنت شباك أصحاب الأرض، معلنًا عن تقدم فرانكفورت.

ولم يتأخر رد توتنهام كثيرًا، ففي الدقيقة 26، نجح الظهير الأيمن بيدرو بورو في إدراك التعادل بطريقة فنية رائعة، حيث استقبل تمريرة حاسمة من صانع الألعاب جيمس ماديسون ليسكن الكرة الشباك بكعب قدمه.

في الشوط الثاني، واصل لاعبو توتنهام محاولاتهم لفرض سيطرتهم على مجريات اللعب والبحث عن هدف التقدم، واستحوذوا على الكرة لفترات طويلة، لكنهم افتقدوا للحلول الهجومية الحاسمة التي تمكنهم من اختراق دفاع آينتراخت فرانكفورت المنظم وخلق فرص حقيقية على مرمى الضيوف، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

بتلك النتيجة، تأجل حسم هوية المتأهل بين توتنهام وآينتراخت فرانكفورت إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي إلى مباراة الإياب، التي تقام على ملعب دويتش بانك بارك، يوم الخميس المقبل.