ليون يخطف تعادلًا قاتلًا من مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

نجا فريق أولمبيك ليون الفرنسي من هزيمة محققة على أرضه وبين جماهيره، وذلك بتعادله المثير بنتيجة 2-2 مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

شهدت مباراة ليون ضد مانشستر يونايتد إثارة وتقلبات في النتيجة، قبل أن يطلق الحكم جلين نيبيرج صافرته معلنًا نهاية اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

مباراة ليون ضد مانشستر يونايتد

بادر فريق ليون بالتسجيل في الدقيقة 25 عن طريق لاعبه تياجو ألميدا، ليمنح فريقه التقدم، قبل أن يرد مانشستر يونايتد بهدف التعادل جاء قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 45+5، عن طريق المدافع الفرنسي ليني يورو، الذي استغل ارتباكًا في دفاع ليون.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، بدا أن مانشستر يونايتد حسم الأمور لصالحه عندما سجل البديل جوشوا زيركزي هدف التقدم للفريق الإنجليزي في الدقيقة 88، ليضع ليون في موقف صعب قبل ثوانٍ قليلة من صافرة النهاية.

ولكن الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد، ففي الوقت القاتل، وتحديدًا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، تمكن ريان شرقي من خطف هدف التعادل الثمين لفريق أولمبيك ليون.

يأتي هذا التعادل قبل مباراة إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، التي تقام الأسبوع المقبل على ملعب أولد ترافورد معقل نادي مانشستر يونايتد.