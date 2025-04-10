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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد العمل مع كندا لإصلاح النظام التجاري العالمي

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مجددا، التزام الاتحاد الأوروبي القوي بتجارة مفتوحة وقابلة للتنبؤ مع الشركاء والحلفاء الموثوق بهم مثل كندا.

 وأعربت فون دير لاين عن عزمها العمل بشكل وثيق مع كندا لإصلاح النظام التجاري العالمي، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون مع دول الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بحسب بيان نشرته المفوضية الأوروبية.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وكندا بأنها قصة نجاح حقيقية، ترتكز على الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة، والتي أدت إلى زيادة بنسبة 66% في تجارة السلع الثنائية منذ عام 2017.

وفي ما يتعلق بالأمن والدفاع، رحبت فون دير لاين بآفاق تعميق التعاون، وأشادت بدعم كارني الثابت لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال دورها النشط في تحالف الراغبين.

أورسولا فون دير لاين المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي كندا