ذهبيتان لجامعة قناة السويس في بطولة الشهيد الرفاعي للجامعات والمعاهد العليا

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطالب عبد الرحمن سعد متولي، بكلية الحاسبات والمعلومات – الفرقة الثالثة، لحصوله على المركز الأول وميداليتين ذهبيتين في سباقي 500 متر و1000 متر فردي "أرجوميتر الصالات" خلال مشاركته في بطولة الجامعات والمعاهد العليا لألعاب الأرجوميتر (دورة الشهيد الرفاعي – الدورة ٥٢)، والتي استضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس .

وأعرب مندور عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الرياضي المتميز الذي يُضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالنجاحات، مؤكدًا أن الجامعة تدعم طلابها الموهوبين في مختلف المجالات وتوفر لهم بيئة مناسبة للتفوق والتميز.

ومن جانبه، قدّم الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة للطالب الفائز، مشيدًا بالجهود التي يبذلها قطاع الأنشطة الطلابية في دعم وتطوير المواهب الرياضية داخل الجامعة،

واكد أن هذا الفوز يعكس العمل المؤسسي المتكامل بين الإدارة والطلاب والأطقم الفنية المشرفة على تدريبهم.

وحصل الطالب عبد الرحمن سعد متولي على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 500 متر فردي أرجوميتر الصالات، كما انتزع المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 1000 متر فردي أرجوميتر، ليضيف إنجازًا مزدوجًا باسم جامعة قناة السويس في البطولة التي تشهد تنافسًا قويًا بين طلاب الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، إلى أن فوز الطالب عبد الرحمن سعد متولي بالمركز الأول في سباقين مختلفين يؤكد تميز طلاب الجامعة في الرياضات الفردية، ويُعد حافزًا لبقية الطلاب للمشاركة والتميز في مختلف البطولات.

كما أكد الدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، أن هذه الإنجازات تمثل ثمرة لجهود مستمرة في دعم الألعاب الرياضية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على اكتشاف المواهب وصقلها من خلال برامج تدريبية وخطط إعداد فني وبدني تسهم في تمثيل الجامعة بأفضل صورة في المحافل الرياضية.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومحمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي رافق اللاعب خلال البطولة كابتن عمرو الوحش من إدارة النشاط الرياضي بالجامعة.

يأتي هذا الفوز تأكيدًا على ريادة جامعة قناة السويس في الأنشطة الطلابية والرياضية، والتزامها بتعزيز المشاركة الفاعلة لطلابها في كافة المنافسات المحلية، من خلال منظومة متكاملة من الدعم والرعاية والتأهيل.