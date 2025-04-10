13 إبريل.. صيدلة قناة السويس تنظّم الملتقى التوظيفي الخامس

في إطار سعي جامعة قناة السويس المتواصل لربط خريجيها بسوق العمل، وتنفيذاً لاستراتيجيتها في دعم فرص التوظيف لطلابها، تُنظّم كلية الصيدلة ملتقاها التوظيفي الخامس، وذلك يوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025، بمبنى الكلية الجديد، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، الذي أكد أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بتهيئة طلابها لسوق العمل من خلال دعم وتنظيم ملتقيات توظيف فعالة، تجمع بين الجانب الأكاديمي والمهني، وتعزز فرص التواصل بين الطلاب ومؤسسات العمل الدوائي والصحي.

يُقام الملتقى بإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أشارت إلى أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى دعم خريجي الجامعة، وتعزيز شراكتها مع مؤسسات المجتمع المدني وشركات الأدوية ومراكز الأبحاث، بما ينعكس إيجابًا على فرص التشغيل والتمكين المهني للطلاب.

يتولى الإشراف على الملتقى من داخل الكلية الدكتور إسماعيل عوض الله سلامة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي أكد بدوره أن هذا الحدث يعد فرصة حقيقية لطلاب الكلية وخريجيها للقاء ممثلي الشركات والمؤسسات الفاعلة في قطاع الدواء والرعاية الصحية، والتعرف على فرص العمل والتدريب المتاحة، فضلاً عن اكتساب مهارات التقديم والتواصل المهني.

ويُعد الملتقى امتداداً لجهود كلية الصيدلة في تأهيل طلابها علمياً وعملياً، كما يعكس حرص الجامعة على بناء جسور تواصل فعّالة بين خريجيها وقطاعات العمل، بما يواكب التطورات المتسارعة في سوق الدواء والصحة، ويعزز من تنافسية خريجيها في مختلف القطاعات.