رئيس ديرمواس يقود حملة لإزالة بناء مخالف

قاد الدكتور رجب قايتي رئيس مدينة ديرمواس، حملة موسعة لإزالة عقار مخالف لقانون البناء رقم 119 دور رابع علوي بالمدينة، وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

شارك في الحملة علاء حمدي وأحمد ثابت نائبا رئيس المركز، ومحمد عبد التواب مدير إدارة الإزالات وقسم التنظيم بالمدينة.

لا تهاون مع المخالفين

وصرح رئيس المركز بأنه لا تهاون مع المخالفين وذلك إعمالا لسيادة القانون، ولا تهاون مع الموظفين المتقاعسين عن أداء واجبهم الوظيفي حيال تكرار تلك المخالفات.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية بقرية تل بني عمران بقيادة محسن عبد المالك رئيس القرية و تحت إشراف أحمد ثابت نائب رئيس المركز وبالتنسيق مع الجهات المعنية بإزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية في المهد بمساحة 4 قراريط و18 سهما، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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