مستقبل وطن يناقش خطة العمل والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع أمناء المحافظات

عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اجتماعها التنظيمي الدوري، مع أمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات، لمناقشة خطة العمل المستقبلية للحزب والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بمقر الحزب الرئيسي في القاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة المركزية.

من جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد، أن الحزب يستعد للاستحقاقات المقبلة بثقة وجاهزية، مشددًا على أهمية الحفاظ على ما تحقق من نجاحات تنظيمية وشعبية، داعيا كوادر الحزب لتقديم رؤى تمس الشارع المصري

كما وجه الأمين العام الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للقضية الفلسطينية، مشيدًا بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي لاقت صدى واسعًا.

في نفس السياق، أكد النائب محمد الجارحي، أن حزب مستقبل وطن حريص على التواصل الدائم والمستمر مع المواطنين، مشيدًا بمستوى الفعاليات التنظيمية.

في سياق متصل، قال النائب عاطف ناصر، إن الحزب يستعد بقوة للاستحقاقات القادمة، وفقا لأجندته الداعمة للدولة المصرية وخططها التنموية.

وبدوره، أشاد النائب خالد شلبي، بالحشود الكبيرة التي شهدتها فعاليات الحزب في المحافظات، مؤكدًا أهمية الربط التنظيمي والاهتمام بالمستويات القاعدية، التي تمثل العمود الفقري للعمل الحزبي في المرحلة القادمة.