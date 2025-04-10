أفضل هواتف 2025 في السوق المصري.. مواصفات قوية وخيارات تناسب جميع الفئات

شهد عام 2025 تنافسًا قويًا بين شركات الهواتف الذكية، حيث طُرحت مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تلبي احتياجات المستخدمين في السوق المصري، من الفئة الاقتصادية إلى الهواتف الرائدة. وتستعرض "البوابة" أبرز هذه الإصدارات، مع التركيز على الأداء، جودة الكاميرا، عمر البطارية، وتجربة المستخدم.

1. Samsung Galaxy S25 Ultra: هاتف الفئة العليا لمحترفي التصوير والألعاب

يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 4، وشاشة AMOLED بقياس 6.8 بوصة ودقة +QHD، مع كاميرا رباعية تصل إلى 200 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط.

السعر يبد م 76000 جنيه.

2. iPhone 16 Pro Max: أداء متكامل وتجربة iOS لا تُضاهى

يعتمد الهاتف على معالج A18 Bionic، ويضم شاشة Super Retina XDR بقياس 6.7 بوصة، وكاميرا ثلاثية مزودة بمستشعر LiDAR، مع بطارية تدوم لأكثر من 28 ساعة.

السعر يبدأ من 75,000 جنيه.

3. Xiaomi 15 Pro: قيمة مذهلة مقابل السعر

هاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 4، وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وبطارية 5100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

السعر حوالي 35,000 جنيه.

4. Oppo Find X7: تصميم راقٍ وتجربة تصوير احترافية

يعتمد على معالج MediaTek Dimensity 9400، وشاشة منحنية عالية الدقة، وكاميرا مطورة بالتعاون مع "هاسيلبلاد"، وبطارية 4700 مللي أمبير.

السعر يتراوح بين 30,000 و38,000 جنيه.

5. Infinix Zero Ultra 2: أداء قوي بسعر اقتصادي

الهاتف مزود بمعالج Helio G99 Ultra، وكاميرا بدقة 200 ميجابكسل، وشحن فائق السرعة بقدرة 180 واط، ما يجعله مثاليًا للفئة المتوسطة والاقتصادية.

السعر أقل من 15,000 جنيه.

6. Realme GT Neo 6: تجربة ألعاب مميزة وسرعة شحن مذهلة

يقدم معالج Snapdragon 8s Gen 3، وشاشة AMOLED بحجم 6.74 بوصة وتردد 144 هرتز، وكاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري، وبطارية 5500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

السعر يبدأ من 22,000 جنيه تقريبًا.

هواتف 2025 خيارات متعددة تناسب كل الفئات

تؤكد تشكيلة هواتف 2025 أن المستخدم المصري بات أمام خيارات متعددة ومتنوعة تناسب كل الميزانيات.

سواء كنت تبحث عن أفضل كاميرا، أو أسرع شحن، أو أداء للألعاب، فإن شركات الهوات الذكي تقدم مجموعة من الهواتف الذكية التي تلبي كل هذه الاحتياجات وأكثر.