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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شقيقة إيناس النجار: راحت شهيدة وخاتمة نصف المصحف

الراحلة ايناس النجار
الراحلة ايناس النجار
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نشرت  سوار النجار، شقيقة الفنانة الراحلة إيناس النجار،  عبر حساب شقيقتها على "انستجرام" كلمات وداع لشقيقتها التى رحلت عن عالمنا أول ايام عيد الفطر، بعد صراع مع المرض.

كتبت سوار عبر حساب شقيقتها: «اليوم الخميس الأول لوفاة قلبي وروحي وتوأم روحي اللي راحت بعدها عند اللي أحسن من أي حد في الدنيا.. يارب يارحيم ارحمها واجعلها في جنات الخلد وفي الفردوس الأعلى عروسة الجنة الملاك الطاهر».

 

وأضافت:«راحت شهيدة متوضية ومصلية وخاتمة نصف المصحف للاسف ما لحقتش تختمه كله ..اللهم أحسن خاتمتنا واهدنا إلى الصراط المستقيم مش دايم إلا وجه الله الحق رجاء من حبايب ايناس الدعاء ليها بالرحمة ..وماشاء الله اليوم أنا وصديقاتها بنات الأصول بنختم الختمة تقريبا الرابعة أو الخامسة ادعولها بالرحمة».

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