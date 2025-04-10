الدوري السعودي.. اتحاد جدة يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على العروبة

استعاد فريق اتحاد جدة نغمة الانتصارات على ملعبه مدينة الملك عبدالله الرياضية، مساء اليوم الخميس، بتغلبه على ضيفه العروبة بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

تمكن اتحاد جدة من حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب العروبة، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي.

مباراة اتحاد جدة ضد العروبة

شهد الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة ضد العروبة، سيطرة واضحة من العميد مع محاولات على استحياء من الضيوف.

كاد النجم الفرنسي كريم بنزيما أن يفتتح التسجيل لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 14 بعد تمريرة بينية من موسى ديابي، لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وواصل بنزيما محاولاته بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19، لكنها كانت سهلة في متناول حارس مرمى العروبة.

في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة السابعة، أطلق أوناي هيرنانديز قذيفة بيسراه من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنة عن هدف التقدم للاتحاد.

مع بداية الشوط الثاني، كاد حسام عوار أن يضاعف النتيجة بتسديدة زاحفة مرت بجوار القائم في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 79، أجرى مدرب اتحاد جدة لوران بلان 3 تبديلات بدخول صالح الشهري وعبد الرحمن العبود ومهند الشنقيطي بدلًا من هيرنانديز وحسام عوار وفواز الصقور.

ونجح عبد الرحمن العبود في تسجيل الهدف الثاني لصالح العميد في الدقيقة 88 بعد انفراد بالمرمى وتمريرة من ديابي، حيث تابع الكرة المرتدة من تصدي كوكي ليضعها في الشباك الخالية.

بتلك النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 65 نقطة، على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد العروبة عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.