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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد اليد يوجّه الشكر لباستور ويخطره بانتهاء مهمته مع الفراعنة ٣٠ يونيو

خالد فتحي
خالد فتحي
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أخطر الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة كابتن خالد فتحي المدير الفني الأسباني للمنتخب الاول للرجال  خوان كارلوس باستور بانتهاء العقد المبرم بين الطرفين بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٥..
وحرص الاتحاد في بيان رسمي علي توجيه الشكر والتقدير لمدرب المنتخب علي نتائجه في البطولات الدولية والأولمبية التي قاد منتخبنا خلالها ..

تجدر الإشارة الي ان خوان كارلوس باستور نجح في قيادة منتخبنا الي الفوز بالمركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة ، ومع ذلك لم يتحقق الطموح المصري  بإحراز ميدالية اولمبية او في بطولة العالم بعدما اصبح منتخبنا واحد من ابرز المنتخبات العالمية علي الساحة الدولية بدعم كوكبة من نجومه المحترفين في الدوريات العالمية والمتألقين علي الساحة المحلية .

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