العميد يوسف الكوارى رئيساً للاتحاد العربى للرياضة العسكرية

الخميس 10/أبريل/2025 - 10:45 م

أعلنت الجمعية العمومية رقم ( 39 ) للإتحاد العربي للرياضة العسكرية فى اجتماعها المنعقد حالياً بدولة قطر ، فوز العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكواري رئيس الإتحاد الرياضي العسكري للقوات المسلحة القطرية برئاسة الإتحاد العربي للرياضة العسكرية بالتزكية .

الكوارى رئيساً للإتحاد العربى للرياضة العسكرية

جاء ذلك بعدما اطلعت الجمعية العمومية على الترشيحات التي وردت من الدول العربية الأعضاء بالإتحاد ، حيث لم يتقدم لها غير مرشح وحيد لشغل منصب رئاسة الإتحاد هو العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكواري ( قطر ) الرئيس الحالي للإتحاد ، لتوافق الجمعية العمومية بالإجماع على تولية منصب رئاسة الإتحاد ، وبالتالي يكون رئيساً للاتحاد العربي للرياضة العسكرية ورئيساً لمكتبه التنفيذي ، وذلك حتي إنتهاء الدورة الانتخابية الحالية 2025 - 2028 .

حضر اجتماع الجمعية العمومية اللواء دكتور محمد عزازى العسال نائب رئيس الإتحاد العربي للرياضة العسكرية ، والوزير المفوض طارق عبد السلام الأمين العام للإتحاد مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية ، والمستشار محمد لامين الداه مسؤول قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية ، ووفود الدول المشاركه فى الإجتماع .