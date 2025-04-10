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الخميس 10 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

العميد يوسف الكوارى رئيساً للاتحاد العربى للرياضة العسكرية

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أعلنت الجمعية العمومية رقم ( 39 ) للإتحاد العربي للرياضة العسكرية فى اجتماعها المنعقد حالياً بدولة قطر ، فوز العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكواري رئيس الإتحاد الرياضي العسكري للقوات المسلحة القطرية برئاسة الإتحاد العربي للرياضة العسكرية بالتزكية .

 الكوارى رئيساً للإتحاد العربى للرياضة العسكرية
جاء ذلك بعدما اطلعت الجمعية العمومية على الترشيحات التي وردت من الدول العربية الأعضاء بالإتحاد ، حيث لم يتقدم لها غير مرشح وحيد لشغل منصب رئاسة الإتحاد هو العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكواري ( قطر ) الرئيس الحالي للإتحاد ، لتوافق الجمعية العمومية بالإجماع على تولية منصب رئاسة الإتحاد ، وبالتالي يكون رئيساً للاتحاد العربي للرياضة العسكرية ورئيساً لمكتبه التنفيذي ، وذلك حتي إنتهاء الدورة الانتخابية الحالية 2025 - 2028 .
حضر اجتماع الجمعية العمومية اللواء دكتور محمد عزازى العسال نائب رئيس الإتحاد العربي للرياضة العسكرية ، والوزير المفوض طارق عبد السلام الأمين العام للإتحاد مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية ، والمستشار محمد لامين الداه مسؤول قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية ، ووفود الدول المشاركه فى الإجتماع .

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