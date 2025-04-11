تشكيل لجان للجرد الكامل لجميع مخازن مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية

شكلت الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز الافريقى لخدمات صحة المرأة والمشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، لجان للجرد الكامل لجميع مخازن مستشفى شرق المدينة التخصصى، وذلك طبقا لتعليمات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

تشكيل لجان لمراقبة المخازن في المستشفيات

وأوضحت الدكتورة ميرفت السيد أن التشكيل تم بالتنسيق وتحت اشراف الدكتور عبد الله الفرماوى مدير مستشفى شرق المدينة، واضافت أن اللجنة بدأت أعمالها اليوم، لتشمل مخازن المستلزمات الطبية ومستلزمات الغسيل الكلوى ومخزن المطبوعات والمفروشات ومخازن المنظفات ومخزن المستديم ومخازن الكهنة.

مشيرة إلى أن اللجنة مستمرة في أعمالها الأسبوع القادم لتشمل جميع مخازن المستشفى بالتتابع طبقا لخطة مسبقة للحفاظ على الموارد وإدارة سلسلة الإمداد وللمراقبة والمتابعة المستمرة لمعدلات الاستهلاك بالمستشفى.

مكافحة العدوى بمستشفي الشرق الأوسط

وأضافت الدكتورة ميرفت السيد أيضا أنه تم التنسيق لعمل ورشة عمل مكثفة على رأس العمل لسياسات وإجراءات مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية بالمستشفى والتى ستستمر لمدة ٣ أيام متتالية بالتعاون مع المركز الافريقى لخدمات صحة المرأة.

وأكدت على أهمية الورشة التي تسهم في الوقاية من التعرض لأي عدوى قد تنعكس على المرضى في المستشفيات، حيث تقدم الورشة مهارات عديدة للفريق الطبى عبر الوقاية من حدوث العدوى واكتشافها من مصدرها الرئيسي في حال حدوثها.

وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة في الورشة تؤكد حرص إدارة المستشفى على وُجود الكوادر الطبية القادرة على الوقاية من حدوث العدوى والاستقصاء الوبائي.