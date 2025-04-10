أنس جابر تغيب عن بطولة شتوتجارت المفتوحة للتنس

تأكد غياب نجمة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة الـ29 عالميًا، عن المشاركة في بطولة شتوتجارت المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة.

تغيب أنس جابر عن بطولة شتوتجارت ، بسبب تجدد الإصابة التي تعاني منها خلال الفترة الأخيرة.

إصابة أنس جابر تبعدها عن بطولة شتوتجارت المفتوحة للتنس

وكان من المقرر أن تشارك جابر في بطولة شتوتجارت المفتوحة للتنس على الملاعب الرملية، لتعويض غياب اللاعبة التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصابة بدورها في الظهر.

وفاجأت الرابطة الرسمية لمحترفات التنس، الجماهير بإعلان انسحاب أنس جابر أيضًا عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى استمرار معاناتها من الإصابة في الساق التي أزعجتها مؤخرًا.

تأتي هذه الأنباء لتزيد من قلق محبي أنس جابر، خاصة بعد اضطرارها للانسحاب من بطولة ميامي الأخيرة في الدور الثالث أمام اللاعبة الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة السادسة عالميًا، وذلك بسبب نفس الإصابة التي تجددت وآلمتها مجددًا.

تقام بطولة شتوتجارت المفتوحة للتنس، خلال الفترة ما بين الرابع عشر من شهر أبريل الجاري وحتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته.

ويثير غياب أنس جابر عن هذه البطولة الهامة تساؤلات حول جاهزيتها للمشاركة في البطولات المقبلة على الملاعب الرملية، والتي تعتبر من أبرز المحطات في موسم التنس، وتحديدًا مع اقتراب بطولة رولان جاروس الفرنسية المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى.