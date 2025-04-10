رامي جمال يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد "يا قلبى مين".. فيديو

طرح النجم رامي جمال أحدث أعماله الغنائية بعنوان “يا قلبي مين” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب” ، والمنصات المختلفة.

أغنية “يا قلبي مين” هى أولى أغنيات ألبوم رامي جمال الجديد والمقرر طرحه كاملا في عيد الأضحى المقبل، حيث أعلن انه ينوى طرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد بعنوان "مش مجرد حب" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، الاثنين المقبل.

يذكر ان اغنية "ياقلبى مين" لـ رامى جمال الجديد بالتعاون مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن محمد حمزة، والموزع الموسيقي ووميكس وماستر محمود صبري.