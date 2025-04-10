وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية تُثير جدلاً حاداً في البرلمان

أعلن النائب هاني مصطفى خضر، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخطة والموازنة (عضوية رقم 143)، في بيان عاجل أُرسل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم عن حادثة وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية.

وأكد النائب في بيانه، المستند إلى حكم المادة (134) من الدستور والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن الوفاة وقعت إثر زيارة مفاجئة قام بها وزير التربية والتعليم ونائبه، وتصاعدت الأحداث بعد ما وصفه بالـ “تعدي لفظي” على المتوفى أمام العاملين بالمدرسة.

الوزير أعلن عن تكريم مدير الإدارة المتوفي

وأشار البيان إلى أن الوزير قد أعلن على صفحة الوزارة عن تكريم المرحوم مدير الإدارة، وهو ما نفاه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، الدكتور محمد صلاح. واصفاً هذا التصرف بأنه “تعمّد الكذب وإخفاء الحقيقة” لما يعكسه من غطرسة وسوء إدارة، كما أضاف بأن وزير التربية والتعليم، الذي يتقاضى راتبه من ضرائب المواطنين، لم يعد يصلح شغل منصب المسؤول عن التعليم، مما يحفز الدعوات للإقالة في ظل هذه الظروف.

ودعا النائب هاني مصطفى خضر إلى مناقشة هذا البيان في جلسة عامة وبصفة عاجلة، معتبراً أن الأمر يستحق النقاش الشفاف وتحمّل المسؤولية بما يليق بمقام الدولة والقطاع التعليمي