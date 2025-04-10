تشويق وكوميديا.. إطلاق الإعلان الرسمي لمسلسل «بريستيج»

كشف الإعلان الرسمي لمسلسل "بريستيج"، والذى تم إطلاقة اليوم، عن جوانب تشويقية وكوميدية، حيث أبرز الشخصيات الرئيسية، من بينها محمد عبدالرحمن "عامل المقهى"، ومصطفى غريب "محامٍ"، أثناء محاولاتهم العشوائية لحل جريمة قتل غامضة.

وطلت النجمة الكبيرة يسرا فى الاعلان التشويقى بشكل خاص، وظهرت وهى تغنى"حب روح للناس يا حب"، فى مفاجأة كبيرة للمشاهد، حيث يضم العمل عددًا من ضيوف الشرف المميزين، من بينهم: أحمد داوود، المخرج معتز التوني، محمد ثروت، وشيماء سيف.

المسلسل من إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود،و يشارك في البطولة محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى عبد العاطي.