دلالات ونتائج زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.. محمد اليمني يوضح

أكد الدكتور محمد اليمني، رئيس قسم الشؤون العربية والدولية بمركز سعود الزيد للحضارات من القاهرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال هذه الزياره زياره الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى مصر لعده رسائل سواء للداخل المصري وسواء ايضا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح محمد اليمني خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد أن مصر تتمتع بامن وامان هذه الرساله الأولى، والرسالة الثانية بان مصر ايضا تمتلك من الأدوات والاستراتيجيات في تعدد التحالفات ايضا مع الجانب الفرنسي

وأضاف محمد اليمني: الاتصال الثلاثي الأخير بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب والعاهل الأردني اكتسب أهمية خاصة في ظل المساعي المصرية الحثيثة لدفع مبادرة تعمير غزة، منوها أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر، والتي حملت دلالات قوية حول استقرار مصر ودورها الإقليمي المحوري، فضلاً عن تعزيز التحالفات مع فرنسا.

واستكمل قائلا: توقيت اتصال ترامب بنتنياهو، سواء قبل أو أثناء زيارة ماكرون، يحمل في طياته رسائل استراتيجية من الإدارة الأمريكية، الملف الفلسطيني يظل حاضراً بقوة في هذه التحركات، خاصة مع التحديات التي تواجه قطاع غزة.

واختتم: بينما تتصاعد المخاوف بشأن صفقة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل وتأثيرها المحتمل، تؤكد مصر على موقفها الثابت ورفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري، الذي يمثل تهديداً لأمنها القومي.