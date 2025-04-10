مي قلماوي ومي الغيطي تنضمان لأبطال فيلم "The Mummy"

انضمتا الممثلتين المصريتين مي قلماوي، ومي الغيطي، بجانب الممثلة الأمريكية فيرونكا فالكون، لأبطال النسخة الجديدة من فيلم المغامرة الشهير “The Mummy” للمخرج الأيرلندي لي كرونين.

ويجري حاليًا تصوير الفيلم، الذي من المقرر عرضه في دور السينما في أبريل 2026، في أيرلندا وإسبانيا، وسط غموض كبير حول تفاصيل القصة. بحسب موقع “RTE” الأيرلندي.

وفي حديثه عن فيلمه الجديد، قال دوبلينر كرونين، الذي ظهر لأول مرة في هوليوود بفيلم “Evil Dead Rise”، “سيكون هذا مختلفًا عن أي فيلم مومياء شاهدته من قبل. أنا أحفر عميقًا في الأرض لأستخرج شيئًا قديمًا جدًا ومخيفًا للغاية”.

اشتهرت قلماوي من خلال مشاركتها في السلسلة التلفزيونية “Ramy”، كما شاركت في بطولة مسلسل مارفل “Moon Knight”، وعملت مؤخرًا في فيلم “Gladiator II”. أما الممثلة مي الغيطي، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “مسار إجباري”، وحلت كضيفة شرف هذا الموسم في مسلسل “الكابتن”.