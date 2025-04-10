عبدالرحمن طلبة: لا أستطيع وصف شعوري بذهبية بطولة العالم لسلاح الشيش للناشئين

واحتفي الاتحاد الدولي للسلاح بتتويج عبدالرحمن طلبه، لاعب نادي الزهور ومنتخب مصر، بلقب بطولة العالم لسلاح الشيش للناشئين "تحت 20 سنة"، والتي تستضيفها الصين في الفترة من 7 حتى 15 أبريل الجاري.

ونشر الاتحاد الدولي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للحظة تتويج بطلنا بعد فوزه على لاعب الدولة المحايدة بنتيجة 15-5 في نهائي البطولة.

وقال طلبه في تصريحاته للاتحاد الدولي أنه لايستطيع وصف شعوره بعد التتويج ببطولة العالم حيث كان يحلم بهذه اللحظة منذ فترة طويلة ولا يوجد كلام يصف شعوره بعد تحقيق حلمه.

لقب بطولة العالم الحافز الأعظم لتحقيق حلم التتويج بذهبية أولمبية لمصر

وأوضح طلبه أنه كان يعمل جاهدا خلال الفترة الماضية من أجل الوصول لهذه اللحظة التي كانت حلم يراوده كل ليلة خلال الثلاثة شهور الماضية.

وأشار طلبه إلى أن لقب بطولة العالم هو الحافز الأعظم لتحقيق حلمه الأكبر بالتتويج بذهبية أولمبية لمصر في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وكان طلبه قد استهل مشواره في بطولة العالم بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات.

ثم حقق طلبه الفوز في دور ال 128 على لاعب ألمانيا بنتيجة 15-7، وبعدها تغلب طلبه على لاعب برطانيا في دور ال 64 بنتيجة 15-2.

واستمر طلبه في التفوق على منافسيه حيث فاز في دور ال 32 على لاعب كوريا بنتيجة 15-9، ثم حقق الفوز على لاعب ألمانيا بنتيجة 15-6 في دور ثمن النهائي.

وبعدها تأهل طلبه لدور نصف النهائي بعد فوزه على لاعب الدولة المحايدة بنتيجة 15-6، ثم حقق طلبه الفوز على لاعب الدولة المحايدة بنتيجة 15-13 ليتأهل للمباراة النهائية.

وتوج طلبه بذهبية البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب الدولة المحايدة بنتيجة 15-5.

وتضم قائمة منتخب الناشئين تحت 20 سنة كلًا من: عبد الرحمن طلبة، عمر خالد عطية، مصطفى تامر طاحون، وعلي عمر عطية، فيما يمثل مصر في منافسات الشباب تحت 17 سنة الثنائي عمر خالد عطية، وعلي عمر عطية.

وفي منافسات الناشئات، جاءت قائمة الناشئات تحت 20 سنة مكونة من: جنى إيهاب، سارة حسني، لجين خالد، وجنى خالد، بينما تشارك مصر في فئة الشابات تحت 17 سنة بكل من: سارة حسني، فاطيما وهبة، وأروى ناصر.

ويشرف على تدريب الفريق كل من الكابتن تامر طاحون، والكابتن أحمد علي، تحت قيادة الكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، والذي يترأس البعثة، ويعاونه المهندس أحمد نبيل عضو مجلس الإدارة.

كما يضم الطاقم الطبي الدكتور أحمد عبد الغني (علاج طبيعي)، والدكتورة غادة عاطف (تأهيل حركي)، إلى جانب الدكتور أيمن غنيم في منصب المدير الإداري.