الصحة العالمية: إسرائيل تفرض حصارا شاملا على قطاع غزة وتمنع دخول المواد الغذائية والأدوية



أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ إسرائيل تفرض حصارا شاملا على قطاع غزة وتمنع دخول جميع المواد الغذائية والأدوية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وذكرت، أنّ الأسر في غزة تعاني الجوع وسوء التغذية وصعوبة الوصول إلى المياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية المناسبة، مشيرةً، إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية على النظام الصحي في غزة مستمرة وأسفرت عن مقتل أكثر من 400 عامل في المجال الإنساني.



وأوضحت، أنّ فرقها لا تزال تعمل في غزة رغم المخاطر الأمنية والقيود المفروضة وتناقص الإمدادات، ودعت إلى وقف إطلاق النار في غزة والاستئناف الفوري لعمليات الإجلاء الطبي اليومية وإطلاق سراح المحتجزين.