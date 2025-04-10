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الخميس 10 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حظك اليوم الخميس العاشر من أبريل وتوقعات الأبراج

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لكل برج شخصيته ومن شخصيته وصفاته يكون التنبؤ بتوقعات سلوكياته فى هذا التقرير نعرض لاهم التوقعات للابراج ليوم الجمعة العاشر من ابريل 

برج الحمل 

تسعي لتحسين وضعك العاطفى والمهنى باتخاذ بعض القرارات الصائبة 

برج الثور 

بفضل طبيعتك الصبورة ستحقق النجاح والامان والاستقرار فى حياتك 

برج الجوزاء 

ستشعر بطاقة ايجابيه تدفعك لتحقيق احلامك فكن على استعداد 

برج السرطان 

استعد لاجواء عاطفيه رومانسية تعزز تواصلك مع الشريك 

برج الاسد

 تتمتع اليوم بجاذبيه خاصة للقدرة على التواصل مع الحبيب وستواجه عقبات بسيطة فى العمل لا تدع نفسك للاحباط 

برج العذراء 

ستجد نفسك امام تحديات مهنيه تتطلب منك الحذر والحيطة 

برج الميزان 

ستواجه مجموعة من المهام والمسؤليات تتطلب منك سرعة البديهة والتركيز العالى 

برج العقرب 

لديك فرصة لتحقيق تقدم كبير فى العمل بفضل مهاراتك التحليليه فاغتنم هذه الفرصة 

برج القوس 

تتألق اليوم بفضل ذكائك الاجتماعى فاستعد اذ ستكون الفرصة سانحة  للنجاح 

برج الجدى 

انتبه طاقة ايجابيه قويه تجعلم تتجاوز اى عقبات واستعد لتلقى هذه الطاقة . 

الدلو 

لديك فرصة اليوم للتالق فى العمل واظهار امكانياتك القياديه 

الحوت 

لديك فرصة لتحقيق تقدم فى العمل عليك ان تغتنمها وعليك بالصبر والتنظيم فهما مفتاح النجاح 

برج الحمل الجدي برج العقرب برج