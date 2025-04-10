بعد تعليق رسوم ترامب.. إغلاق مرتفع للأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسواق الأوروبية بشكل حاد لدى إغلاق، اليوم الخميس، بعد أن عكس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتًا مساره بشأن الكثير من سياسته الجمركية حتى مع استمرار حالة عدم اليقين في وول ستريت.

وأغلق مؤشر Stoxx 600 مرتفعًا بنسبة 3.7٪ لأفضل جلسة له في ثلاث سنوات، مع ارتفاع الأسهم في جميع المجالات لوضع جميع القطاعات الفردية بقوة في المنطقة الإيجابية.

وحققت أسهم البنوك والصناعات والتكنولوجيا أكبر المكاسب، حيث ارتفعت بنسبة 5.15٪ و4.9٪ و4.5٪ على التوالي.

وفي أسبوع متقلب للأسواق التي تميزت بتحركات كبيرة أعلى وأقل، أنهى مؤشر Stoxx 600 الجلسة السابقة بانخفاض 3.5٪ عند أدنى مستوى إغلاق له منذ يناير 2024.

لكن في وقت لاحق يوم أمس الأربعاء، خفض ترامب مؤقتا معدلات التعريفة الجديدة على الواردات من معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة إلى 10٪ لمدة 90 يوما - وهو تراجع عن التعليقات السابقة التي أصر فيها على أن الرسوم لن ترفع.

وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد إعلان ترامب، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 9٪ خلال جلسة الأربعاء ليشهد ثالث أكبر مكاسب له في يوم واحد منذ الحرب العالمية الثانية.

ومع ذلك، عادت المؤشرات الأمريكية إلى المنطقة الحمراء اليوم الخميس مع عودة مخاوف النمو الاقتصادي إلى الواجهة.

وكان هناك بعض الارتياح للأصول الأمريكية مع توقف عمليات البيع الأخيرة في سندات الخزانة، لكن الدولار الأمريكي ظل في الخلف وقفز اليورو

2.16 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.119 دولار وهو أعلى مستوى له في سبعة أشهر.

وجاء تحول ترامب في السياسة في نفس اليوم الذي دخلت فيه ما يسمى بالتعريفات المتبادلة حيز التنفيذ، مع استهداف ما يقرب من 90 دولة.

لكن الصين لم تحصل على مهلة من الرئيس الامريكي وزاد الرسوم الجمركية على البلاد بعد أن قالت الصين في وقت سابق من اليوم إنها ستزيد الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة إلى 84٪.

وفي حين تم الإبلاغ عن معدل تعريفة 125٪ على الصين على نطاق واسع، أكد مسؤول في البيت الأبيض اليوم الخميس أن المعدل يبلغ الآن فعليًا 145٪ - وهو ما يمثل تعريفة مرتبطة بالفنتانيل بنسبة 20٪ فرضها ترامب سابقًا على الصين.

كما رد الاتحاد الأوروبي حيث وافق المشرعون في الاتحاد على أول مجموعة من الإجراءات المضادة ردًا على تعريفات الصلب والألومنيوم التي فرضتها الولايات المتحدة في مارس.

وردًا على ترامب، قال الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إنه سيوقف التعريفات المضادة لمدة 90 يوما.

وارتفعت أسهم آسيا والمحيط الهادئ على نطاق واسع في تعاملات اليوم الخميس حيث قادت الأسواق اليابانية المكاسب في المنطقة.