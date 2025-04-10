استكمالًا لموسم الحصاد .. جهاز حماية وتنمية البحيرات يواصل أعمال الصيد لهذا العام

يواصل جهاز حماية وتنمية البحيرات أعمال الصيد بمختلف المواقع الإنتاجية على مستوى الجمهورية ، في خطوة جادة وحاسمة نحو دعم وتنمية قطاع الاستزراع السمكي ، باعتباره من القطاعات البارزة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي ، وتوفر فرص عمل لشباب الصيادين.

وفي هذا السياق ، أعلن الجهاز عن استكمال أعمال الصيد لهذا العام ، على مدار الأسبوع الجاري ، في عدد من المواقع الإنتاجية المختلفة التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية ، وهى كلًا من مزرعة برسيق السمكية ، ومحطة تحضين الأسماك بأبو الشقاف بالبحيرة.

وقال اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز أن جهاز حماية وتنمية البحيرات يواصل تفعيل آليات استراتيجيته لرفع كفاءة وتطوير المزارع والمفرخات السمكية ، على النحو الذي يحقق أفضل معدلات الإنتاج السمكي ، لاسيما في ظل دعم الدولة المصرية لقطاع الثروة السمكية والاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف الاستزراع السمكي.

كما هنأ فرحات جميع العاملين القائمين على عمليات الصيد وفرز الأسماك بكافة المزارع والمفرخات السمكية ، مثمنًا العمل المتواصل والجهود المخلصة المبذولة من أجل إنجاح هذا الموسم ، وتمنى موسم صيد ملئ بالخير الوفير من أجود أنواع الأسماك.

يُذكر أنه كان قد تم استكمال أعمال الصيد في مختلفة المواقع الإنتاجية على مدار الأسبوع ، حيث واصلت مزرعة برسيق للاستزراع السمكي بالبحيرة ، أعمال الصيد بها ، وذلك بحضور المهندس شعبان أبو السعيد مدير مزرعة برسيق السمكية ، والمهندس قناوي محمد بالمنطقة الغربية بالإسكندرية ، والمهندسة أمل عبد الحليم بالإدارة العامة للمزارع ، وكلًا من الأستاذ محمد فؤاد ، والأستاذ عبد العزيز جمال بإدارة الأمن.

من جانبه قال المهندس شعبان أبو السعيد مدير مزرعة برسيق السمكية ، أن موسم الصيد الحالي بالمزرعة يستهدف إجمالي إنتاج ٥٧٥ طن تقريبًا من مختلف أنواع الأسماك (البلطي ، والبوري ، والطوباره ، والبياض) ، كما بلغ حجم الإنتاج هذا الأسبوع حوالي ٣٨ طن من حوضين سمكيين مساحتهما ١١ فدان ، موضحًا أنه من المتوقع أن ينتهي موسم الصيد بمزرعة برسيق بنهاية شهر مايو المقبل.

كما توالت جهود الجهاز في حصاد الإنتاج السمكي بمحطة تحضين الأسماك بأبو الشقاف بمحافظة البحيرة ، وذلك بحضور الدكتور محمد عادل مدير عام الإدارة العامة للمفرخات والزريعة ، والمهندس محمود سالم مدير المحطة ، والمهندس مصطفى عبد العزيز بالإدارة العامة للمفرخات والزريعة ، والمهندس أحمد سعد بالإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية ، والأستاذ محمد قاسم بإدارة الأمن.

وأكد المهندس محمود سالم مدير محطة أبو الشقاف ، التزام المحطة بتطبيق كافة المعايير البيطرية والصحية لضمان جودة وسلامة الأسماك الموجودة بها.

1000193524

1000193520

1000193526

1000193528

1000193522