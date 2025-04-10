الدوري الأوروبي.. بودو جليمت يواصل مفاجآته بإسقاط لاتسيو

حقق فريق بودو جليمت النرويجي مفاجأة مدوية بفوزه الثمين على ضيفه لاتسيو الإيطالي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد اسبميرا، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

انتهى الشوط الأول من مباراة بودو جليمت ضد لاتسيو بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما تفوق أصحاب الأرض على الضيوف في الاستحواذ على الكرة والمحاولات على المرمى.

مباراة بودو جليمت ضد لاتسيو

وتألق لاعب خط وسط بودو جليمت أولريك سالتنس بشكل لافت في المباراة، حيث استحق لقب نجم اللقاء بتسجيله هدفي الفوز لفريقه في الشوط الثاني، الأول في الدقيقة 47 بتسديدة متقنة، والثاني في الدقيقة 69 ليؤكد تفوق الفريق النرويجي ويمنح جماهيره انتصارًا تاريخيًا.

بذلك، يستمر بودو جليمت في تحقيق المفاجآت في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث نجح في إسقاط بورتو البرتغالي في فخ الهزيمة في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع أونيو سان جيلواز البلجيكي في الجولة الثانية، ثم فاز سبورتنج براجا البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة، وذلك قبل ينتصر على لاتسيو بنتيجة 2-0.

ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين لاتسيو وبودو جليمت في مباراة إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، التي تقام على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، في السابع عشر من شهر أبريل الجاري.