الإسماعيلي والاتحاد السكندري "حبايب" في صراع تفادي الهبوط

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب هيئة قناة السويس في الجولة الثانية من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس بمجموعة تفادي الهبوط بينما وصل الاتحاد السكندري إلى النقطة 19 في المركز الخامس.

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري، على ملعب هيئة قناة السويس، في الجولة الثانية من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، محمد خطاري.

خط الوسط: إيريك تراوري، هشام محمد، عبد الرحمن الدح.

خط الهجوم: نادر فرج، علي الملواني، مروان حمدي.