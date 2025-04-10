ناشطة: الكلب المسعور يموت بعد 10 أيام 

قالت إيمي عز، ناشطة في مجال حماية الحيوان، إن البعض قد يدهس كلب ويتركه في الشارع بدون أي علاج، مشيرة إلى أنها تبحث عن هذه الكلاب وتوفر لها العلاج اللازم، ونقلهم إلى مكان للإقامة.

وأضافت "عز"، خلال حوارها مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الكلب المسعور لا يسير في التجمعات، مشيرة إلى أن الكلب عندما يُصاب بالسعار يموت بعد 10 أيام لأنه لا يتناول الطعام، وعندما يقوم بعقر أي مواطن يكون هذا الأمر نتيجة تعرضه لأزمة.

ولفتت إلى أن هناك أحد المواطنين دهس أحد الكلاب بدم بارد، وعندما قامت الأم بعقر أحد المواطنين فهي في هذه الحالة ليست مسعورة، ولكنها خائفة نتيجة تعرضها لموقف سيء.