ads
الخميس 10 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشيلسي يضع قدمًا في نصف نهائي دوري المؤتمر باكتساح ليجيا وارسو

مباراة ليجيا وارسو
مباراة ليجيا وارسو ضد تشيلسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قطع فريق تشيلسي الإنجليزي شوطًا كبيرًا نحو التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك بعد تحقيقه فوزًا عريضًا خارج الديار على مضيفه ليجيا وارسو البولندي بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب مارشال جوزيف بيلسودسكي ستاديوم، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

تمكن تشيلسي من فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وترجم تفوقه إلى 3 أهداف في الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة ليجيا وارسو ضد تشيلسي 

افتتح تيريك جورج التسجيل لفريق تشيلسي في الدقيقة 49. ولم يمر وقت طويل حتى عزز النجم الشاب نوني مادويكي تقدم البلوز بهدف ثان في الدقيقة 57.

وأهدر الفرنسي كريستوفر نكونكو مهاجم تشيلسي ركلة جزاء في الدقيقة 73، قبل أن يسجل مادويكي هدفه الثاني في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 74.

بذلك، وضع تشيلسي قدمًا في دور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ليجيا وارسو، قبل موقعة الإياب التي تقام على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.

تشيلسي ليجيا وارسو دورى المؤتمر الأوروبى ليجيا وارسو ضد تشيلسي مباراة ليجيا وارسو ضد تشيلسي اخبار تشيلسي