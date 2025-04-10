تشيلسي يضع قدمًا في نصف نهائي دوري المؤتمر باكتساح ليجيا وارسو

قطع فريق تشيلسي الإنجليزي شوطًا كبيرًا نحو التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك بعد تحقيقه فوزًا عريضًا خارج الديار على مضيفه ليجيا وارسو البولندي بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب مارشال جوزيف بيلسودسكي ستاديوم، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

تمكن تشيلسي من فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وترجم تفوقه إلى 3 أهداف في الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة ليجيا وارسو ضد تشيلسي

افتتح تيريك جورج التسجيل لفريق تشيلسي في الدقيقة 49. ولم يمر وقت طويل حتى عزز النجم الشاب نوني مادويكي تقدم البلوز بهدف ثان في الدقيقة 57.

وأهدر الفرنسي كريستوفر نكونكو مهاجم تشيلسي ركلة جزاء في الدقيقة 73، قبل أن يسجل مادويكي هدفه الثاني في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 74.

بذلك، وضع تشيلسي قدمًا في دور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ليجيا وارسو، قبل موقعة الإياب التي تقام على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.