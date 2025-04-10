نقيب البيطريين بالجيزة: إلقاء القمامة فى الشوارع يُساعد على تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة

قال الدكتور علاء عبدالعال، وكيل وزارة الزراعة، ونقيب الأطباء البيطريين بالجيزة، إن إلقاء القمامة فى الشوارع يُساعد على تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة، وخلال الفترة الحالية يتعاون الطب البيطري مع المجتمع المدني في تعقيم الكلاب، وتصميم بوكسات لإيواء الكلاب بعد إجراء العمليات ومن ثم إطلاقه مرة أخرى.

وأضاف "عبدالعال"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن تطبيق قانون حيازة الحيونات الخطرة والكلاب يحتوي على مميزات كبيرة جدًا ويُعالج ظاهرة الكلاب الخطرة، وترخيص حيازة الحيوانات، مشيرًا إلى أن الحادث الأخير الذي أدى لاتهام ذراع أحد مدربي السرك كان بسبب خطأ، خلاف أن هذا الشخص يتعامل مع حيوان بري من الممكن أن يتغير سلوكه في أي وقت.

وأوضح أن التوعية والإرشاد من الأمور المهمة للطلاب والمواطنين، فالمواطن من الضروري أن يكون لديه ثقافة الرفق بالحيوان، وهذا لن يحدث إلا من خلال وزارة التربية والتعليم.