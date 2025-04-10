الزراعة: الطب البيطري أحد أضلع مثلث الحفاظ على الإنسان

قال الدكتور علاء عبدالعال، وكيل وزارة الزراعة، ونقيب الأطباء البيطريين بالجيزة، إن الطب البيطري أحد أضلع مثلث الحفاظ على الإنسان، مؤكدا أن صحة الإنسان مرتبطة بصحة الحيوان، فهناك بعض الأمراض تُنقل من الحيوان إلى الإنسان، وهذه الأمراض قد تنتقل من الحيوان مباشرة أو من خلال تناول المنتجات الخاصة بالحيوان.

وأضاف "عبدالعال"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن جميع الأجهزة من الضروري تعمل معا معًا للحفاظ على صحة الإنسان سواء الطب البيطري أو الزراعة أو حتى وزارة البيئة، للحفاظ على صحة المواطن خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الدولة شنت حملات قوية في وقت واحد على مستوى الجمهورية لتحسين صحة الحيوانات والثروة الحيوانية ضد الأمراض والأوبئة، وخلال الفترة الحالية يتم تحصين الحيونات ضد الحمى القلاعية، لأن هذا المرض فيروسي وليس له علاج، وعدم الاهتمام بهذه التحصينات سيؤدي إلى انتشار الكثير من الأمراض.