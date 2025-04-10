القاهرة الإخبارية: مجلس الأمن يناقش الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إن الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي جاءت بطلب من المجموعة العربية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وأضاف جبر خلال رسالته عبر نشرة الأخبار مع الإعلامية حبيبة عمر، أن الجلسة بدأت بكلمة مندوب سوريا في مجلس الأمن، حيث عرض الخسائر التي منيت بها سوريا جراء الهجمات الإسرائيلية الجوية والصاروخية، بالإضافة إلى التوغل البري، الذي كان أبرزها في محافظة درعا، حيث قامت القوات الإسرائيلية بقتل عدة أشخاص، وكذلك تدمير مطار حماة السوري، مطالبًا مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته في إيقاف هذه الانتهاكات التي وصفها بأنها خرق للقوانين الدولية.

وأشار إلى أن مندوب ليبيا، الذي يمثل المجموعة العربية في المجلس، طالب بضرورة أن يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الأخلاقية لإدانة إسرائيل والضغط عليها لوقف الانتهاكات داخل الأراضي السورية، كما دعا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا التي تعيق العملية السياسية وتمنع الحكومة السورية من محاربة الإرهاب.

وفيما يخص التصريحات الإسرائيلية، أوضح أن المندوب الإسرائيلي أشار إلى أن إسرائيل ترى أن هناك مجموعات إرهابية في بعض مناطق سوريا، وأن عملياتها تستهدف تفكيك هذه الجماعات التي تشكل تهديدًا للأمن الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذه العمليات ستستمر حتى القضاء على هذا التهديد.