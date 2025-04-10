تعرف على أفضل الطرق لتعليم طفلك الصلاة

يجب أنْ يبدأ الأهل بتعليم الطّفل طريقة الوضوء الصحيحة؛ إذ لا تصح الصلاة إلّا بالطهارة، فى هذا التقرير نعرض افضل الطرق لتعليم طفلك الصلاة على النحو الاتى :

قم بالوضوء أمام الطفل، وكرر الوضوء عدة مرّات، ثمَّ أطلب من الطفل القيام بالوضوء، وإذا أخطأ أثناء ذلك يتم إرشاده وتصحيح خطئه، حيث إنّ طريقة المشاهدة المباشرة تعد من أنجح طرق التّعليم

امنح الطفل جائزة يسيرة عندما يُحسن الوضوء، ويفضل أن تكون هذه الجائزة ممّا يميل إليه الطّفل ومما هو من دائرة اهتمامه.

الابتعاد عن تعنيف الطّفل عند الوقوع في الخطأ؛ لأنّه لا يزال قيد التّعلم.

ثانيا : وجه طفلك إلى الطهارة الجسديّة والنفسيّة، وأوضح له الثّواب العظيم المترتّب على الوضوء؛ من خلال تذكيره بأحاديث المصطفى -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا توضأ الرجلُ المسلمُ خرجت ذنوبُه من سمعِه وبصرِه ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورًا له)

استخدم اسلوب التدريج في تعليم الطفل الصلاة، ومن هذا التدرج أن يبدأ الأهل في تعليم أطفالهم الوضوء .

اجعل الطفل يشاهد طريقة الصلاة وشجعه على أداء العبادات وذلك بتعوديك له على الصلاة اذ بذلك تضمن سلامة تربيته عل الالاق الفاضلة

أمره بآدائ الصلاة بعد تعليمه،وبذلك تغرس الصلاة في نفسه من سن مبكرة والدليل على ذلك ما ورد في حديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- حين قال: (مُروا أولادَكم بالصلاةِ وهم أبناءُ سبعِ سنينَ، واضرِبوهم عليها وهم أبناءُ عشرٍ، وفرِّقوا بينَهم في المضاجعِ)

طرق اخرى لتعليم الاطفال الصلاة

الاستعانة ببعض الفيديوهات التي توضّح طريقة الصّلاة الصّحيحة بالتّفصيل، وقد كثرت هذه النّوعية من الفيديوهات وانتشرت في مواقع التّواصل الاجتماعي، وفي المنصات التي تُعنى بالتعليم، وعلى شاشات التّلفاز، وغيرها، وبات من السّهل على أغلبية النّاس مشاهدة هذه المرئيات وهي طريقة ناجعة لتعليم الأطفال الصّلاة خطوة بخطوة

تأدية الصلاة أمام الطفل ، ويجب أنْ تكون صلاة خاشعة، وحسنة الأداء

ينبغي تكرار ذلك لأيام عديدة، وكلّ ذلك من أجل تعويد الطفل على أداء حركات الصلاة اذ ان بمتابعة الولدان وبدأهما لتعليم طفلهما منذ الصغر الصلاة سيكون ذلك من افضل الطرق بحسب طبيعة الطفل اذ انه بطبعته مجبول على محاكاة والديه في كلّ شيء، فهو يحاكي والديه في طريقة الأكل والشّرب والكلام وغيرها، لذا عندما يبلغ الطفل سن السابعة يتم إرشاده بأركان الصلاة، وسننها.

بعد تدريب الطفل ونجاحه فى إقامة الصلاة يجب تقديم جائزة للطفل عندما يُحسن الصلاة، والهدف من ذلك هو ربط الصلاة بطريق النجاة والفوز بالجائزة، فضلا عن تذكيره بجائزة الآخرة وهي الفوز بالجنة حتى اذ ما بلغ العاشرة يتم بطريقة التعود والتلقائية والحب اجباره على ان ينتظم فى الصلوات ويقبل على إقامة الصلاة بانتظام

في حال تفريطه في الصلاة

يجب وعظه، ثم تهديده، ثمَّ زجره، ثمَّ ضربه على تفريطه بالعبادة،

تجدر الإشارة إلى أن الضرب يكون آخر مرحلة بعد الفشل في تصويبه، وله شروط عدة لكي يكون مباحاً

طرق اخرى لتعليم الاطفال الصلاة

اصطحاب الطفل إلى المسجد ولعلها من أنجح الطّرق التي يتعلّم بها الطّفل الصّلاة الصّحيحة اذ يشاهد ما يفعله المصلّون في المساجد؛ ويستحبّ للوالد أن اصطحاب أبنائه من الذّكور إلى بيت الله بعد بلوغهم السابعة، ليألف الصّلاة ويتعلّق قلبه بها وبالمسجد ولتصبح الصلاة مغروسة فى فكره حتى اذا ما كبر ووصل لسن البلوغ اصبحت الصلاة جزءاً من حياته

كيفة الصلاة:

استقبال القبلة: دون الانحراف أو الالتفات عنها

النية في الصلاة: وتكون من خلال النية بالقلب من غير النطق بها

. تكبيرة الإحرام: وتكون من خلال قول "الله أكبر" ويجب رفع اليدين نحو المنكبين أثناء التكبير

وضع كف اليد اليُمنى على ظهر اليسرى فوق صدره. دعاء الاستفتاح: وذلك يقول "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك"

الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: بقول "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، ثمّ قول البسملة. قراءة سورة الفاتحة: ثمّ قراءة ما تيسر من القرآن الكريم.

الركوع: ويعني إنحناء الظهر تعظيماً لله تعالى، والتكبير عند الركوع

الدعاء في الركوع بقول "سبحان ربي العظيم" ثلاث مرات. رفع الرأس من الركوع: وقول"سمع الله لمن حمده"

يرفع يديه إلى جهة منكبيه

. السجود: ويكون السجود بخشوع، والتكبير عند السجود، وقول "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات في السجود. الرفع من السجود: وقول "الله أكبر"

. الجلوس بين السجدتين: ويفضل أن يجلس على القدم اليسرى، ونصب القدم اليُمنى إن استطاع فعل ذلك،

يرفع المصلّي السبابة ويحركها عند دعائه. السجود الثاني: ويكون مثل السجود الأول تماماً بالقول وبالفعل والهيئة. القيام من السجدة الثانيّة: ويقول: "الله أكبر"، ويؤدي الركعة الثانية كما أدى الركعة الأولى، ولكن دون قراءة دعاء الاستفتاح فيها

واخيرا : قراءة التشهد: بقول "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"

الوقوف بعد التشهد الأول: ويكون ذلك لإكمال الصلاة إذا كانت ثلاثيّة أو رباعيّة.

الجلوس الأخير والصلاة الإبراهيمية: ويكون ذلك بقول: "اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد". التسليم: يبدأ بالتسليم على جهة اليمين بقول "السلام عليكم ورحمة الله

التسليم على جهة اليسار

وعلى ذلك تم تحديد الكيفيه الصحيحة للصلاة اذ بدأت باستقبال القبلة ، وانتهت بالتسليم .