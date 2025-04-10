بمشاركة طارق حامد الأولى بعد غياب.. ضمك يخسر من الوحدة بالدوري السعودي

تعرض فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، للهزيمة من ضيفه الوحدة بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهد تشكيل ضمك الأساسي أمام الوحدة غياب طارق حامد، لكنه جلس على مقاعد بدلاء فريقه في مباراة اليوم، وشارك في دقائق محدودة بعد فترة طويلة من الغياب عن الملاعب.

ودفع خالد العطوي المدير الفني لفريق ضمك بلاعب خط الوسط طارق حامد في الدقيقة 79، بدلًا من زميله طارق عبدالله، حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الوحدة بهدف دون رد.

مشاركة طارق حامد

وعاد طارق حامد إلى قائمة ضمك بعد فترة غياب امتدت إلى 8 أشهر؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الجاري 2024-2025، حيث كانت آخر مباراة شارك بها 28 أغسطس 2024.

ولم يشارك طارق حامد مع ضمك في الدوري السعودي سوى في مباراتين هذا الموسم، قبل مشاركته أمام الوحدة، كما ينتهي عقده مع ناديه في صيف 2025.

مباراة ضمك ضد الوحدة

سجل جونينو باكونا هدف مباراة ضمك ضد الوحدة الوحيد، وذلك في الدقيقة 52، بعد تمريرة من زميله أوديون إيجالو.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد ضمك عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما رفع الوحدة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.