البابا فرنسيس يظهر بزي غير رسمي خلال زيارة مفاجئة لكاتدرائية القديس بطرس

في لفتة غير معتادة، قام البابا فرنسيس يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل بزيارة غير معلنة إلى كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، وذلك أثناء فترة الراحة التي يقضيها للتعافي من التهاب رئوي مزدوج، حيث يلتزم الراحة لمدة شهرين بناءً على توصيات طبية.

البابا فرنسيس يظهر بزي غير رسمي

وظهر مرتدياً بنطالاً أسود، مخالفاً زيه البابوي الأبيض التقليدي، في مشهد نادر الحدوث، إذ نادراً ما يظهر البابا في الأماكن العامة بملابس مدنية، رغم أنه سبق وارتدى أزياء غير رسمية خلال بعض زياراته الخارجية.

وأثارت هذه الزيارة المفاجئة اهتمام وسائل الإعلام والمتابعين، في ظل تزايد التساؤلات حول الحالة الصحية للبابا والأنشطة التي يواصل القيام بها رغم فترة النقاهة.



