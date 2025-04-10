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الخميس 10 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أزمة لقاء القمة .. تعرف على قرارات لجنة الاستئناف

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها المنعقدة اليوم حول ازمة لقاء القمة ما يلي:

أولاً: ضم التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ليصدر فيها قرار واحد وذلك لوحدة السبب والموضوع والأطراف.

ثانيًا: التأجيل لجلسة 24 أبريل 2025، وذلك للاطلاع على التظلمات والمستندات والمذكرات المقدمة من كافة أطراف التظلمات بجلسة اليوم.

ثالثًا: صرحت اللجنة لكل من نادي الزمالك ونادي بيراميدز بإحضار صورة رسمية من اللجنة الأولمبية بالقرار الصادر منها في هذا الشأن، على النحو الوارد بطلبات الناديين.

رابعًا: يطلب من رابطة الأندية المصرية القرارين الصادرين منها بخصوص مباراة الزمالك والأهلي، وأسباب القرار الصادر بتاريخ 30 مارس 2025.

صدر القرار بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم أنور.

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