محاضر ومخالفات وإنذارات بالغلق ..حملات مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمنوف وتلا



شدد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، على المتابعة اليومية للاسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، تزامناً مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بالتنسيق التام مع مديرية التموين والطب البيطري والأمن الصناعي من تحرير ٨ محاضر مخالفة إشتراطات صحية ، ٥ محاضر مخالفات تموينية متنوعة ، ٢ بيئة و ٥ محاضر أمن صناعي ، واعدام كمية من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي ، وتم إنذار ٥ محلات لعدم السير في اجراءات الترخيص .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالتعاون التام مع مديرية الطب البيطري من ضبط كمية من الأسماك مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم إعدام الكمية فوراً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وشدد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المتلاعبين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.