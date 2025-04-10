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الخميس 10 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تجميع 36,692 عينة خلال شهر مارس 2025 بقطاع معامل مياه الفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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أعلن قطاع المعامل بشركة مياه الشرب بالفيوم عن تجميع 36,692 عينة مياه شرب وصرف صحي وصناعي خلال شهر مارس 2025، موزعة كالتالي:
• 35,772 عينة تم سحبها من المحطات الرئيسية، الوحدات المرشحة، وشبكات مياه الشرب على مستوى المحافظة، من خلال الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب، الإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب، والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.
• 886 عينة تم تجميعها من مراحل المعالجة المختلفة بمحطات الصرف الصحي (دخول وخروج) عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي.
• 34 عينة صرف صناعي تم جمعها من منشآت صناعية وتجارية وحكومية، من خلال الإدارة العامة للصرف الصناعي.

يأتي ذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين وتعزيز حماية البيئة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بضرورة المتابعة المستمرة لجودة ومأمونية مياه الشرب، بهدف توفير كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات، إلى جانب التأكيد على مأمونية معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي حفاظًا على البيئة والصحة العامة. 

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