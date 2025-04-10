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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الأوروبي.. توتنهام بالقوة الهجومية الضاربة أمام آينتراخت فرانكفورت

توتنهام
توتنهام
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أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق توتنهام، اليوم الخميس، نظيره آينتراخت فرانكفورت على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل توتنهام مباراته ضد آينتراخت فرانكفورت بالقوة الهجومية الضاربة، حيث دفع بوستيكوجلو بالرباعي سون هيونج مين، دومينيك سولانكي، برينان جونسون، وجيمس ماديسون في الخط الهجومي.

تشكيل توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت

حراسة المرمى: فيكاريو 

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فان - أودوجيو 

خط الوسط: لوكاس بيرجفال - رودريجو بينتانكور - جيمس ماديسون 

وفي الهجوم: سون هيونج مين - دومينيك سولانكي - برينان جونسون.

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