تراجع جماعي يهيمن على السوق.. أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم الخميس

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الخميس 10 أبريل 2025 حالة من التراجع الجماعي، حيث هبطت معظم العملات الكبرى بنسب متفاوتة، مما يعكس موجة تصحيح قوية في السوق بعد ارتفاعات سابقة.

البيتكوين يتراجع دون 80 ألف دولار

تراجعت عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.70% خلال آخر 24 ساعة لتسجل 79,175 دولارًا، بقيمة سوقية تقدر بنحو 1.58 تريليون دولار، وسط حجم تداول يومي بلغ 70.15 مليار دولار. وتشكل بيتكوين الآن ما نسبته 45.48% من إجمالي سوق العملات المشفرة.

إيثريوم يسجل خسائر حادة

انخفضت عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 7.91% لتصل إلى 1,501.71 دولارًا، بقيمة سوقية بلغت 182.04 مليار دولار، وهو من أكبر الانخفاضات بين العملات الكبرى، ما يعكس ضغطًا بيعيًا متزايدًا.

العملات المستقرة تحافظ على استقرارها

حافظت العملات المستقرة على ثباتها النسبي، حيث سجلت تيثر (USDT) سعر 0.9993 دولار بانخفاض طفيف قدره 0.02%، في حين ارتفعت يو إس دي كوين (USDC) بشكل طفيف إلى 1.0007 دولار.

أبرز التراجعات: سولانا، دوج كوين وكاردانو

سولانا (SOL) تراجعت بنسبة 8.23% لتصل إلى 109.63 دولارًا.

دوج كوين (DOGE) انخفضت بنسبة 6.44% لتسجل 0.1509 دولارًا.

كاردانو (ADA) فقدت نحو 7.36% من قيمتها لتُتداول عند 0.5899 دولارًا.

أداء العملات الأكثر نشاطًا

من بين العملات الأكثر تداولًا اليوم:

بيتكوين بين مستويات 82,737 و78,495 دولارًا.

إيثريوم بين 1,689 و1,471 دولارًا.

ريبل (XRP) تراجعت بنسبة 6.13% لتصل إلى 1.9456 دولارًا.

جالا (GALA) سجلت تراجعًا بنسبة 5.35% لتُتداول عند 0.01362 دولارًا.

دوج كوين سجلت انخفاضًا من 0.164 إلى 0.148 دولارًا.

عملات بديلة أخرى تحت المجهر

تشاين لينك (LINK) انخفضت بنسبة 5.96% لتصل إلى 11.86 دولارًا.

Toncoin (TON) شهدت تراجعًا حادًا بنسبة 7.89% لتُسجل 2.94 دولارًا.

Avalanche (AVAX) تراجعت إلى 17.84 دولارًا بانخفاض 5.35%.

العملات الوحيدة ذات الأداء الإيجابي

من بين العملات الكبرى، حققت ترون (TRX) ارتفاعًا بنسبة 0.73% لتُسجل 0.236 دولارًا، كما صعدت عملة ليو (LEO) بنسبة 1.95% لتبلغ 9.39 دولارًا.

نظرة عامة على السوق

يبدو أن السوق يعاني من موجة تصحيح عنيفة، مدفوعة بعوامل تقنية وربما مخاوف من تطورات اقتصادية عالمية أو قرارات تنظيمية مرتقبة. مع ذلك، يرى محللون أن هذه التراجعات قد تمثل فرصة للمستثمرين على المدى الطويل، خاصة في ظل احتفاظ العملات الكبرى بدعائمها الفنية رغم الانخفاضات الحالية.