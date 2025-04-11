حساسية الربيع.. أسبابها وأعراضها وسبل العلاج للأطفال والكبار

علاج حساسية الربيع: الأدوية والطرق المنزلية

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الرمد الربيعي: التهاب العين خلال فصل الربيع

في فصل الربيع، تزداد نسبة الإصابة بحساسية الربيع التي تُعرف أيضًا بحساسية الأنف الموسمية أو حمى القش. وفي تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هذه الحساسية تنتج عن رد فعل تحسسي تجاه حبوب اللقاح التي تنتشر في الهواء مع بداية فصل الربيع. وتشمل الفئات الأكثر عرضة لهذه الحساسية الأطفال والكبار على حد سواء، وتسبب مجموعة من الأعراض المزعجة التي قد تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة اليومية.

الأسباب

تنتشر حبوب اللقاح من الأشجار والنباتات والأعشاب في فصل الربيع، وتعد السبب الرئيسي وراء الإصابة بحساسية الربيع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الغبار وحشرة الفراش من العوامل المساعدة في زيادة الأعراض. كما قد تتسبب بعض المهيجات الأخرى مثل العطور، الدخان، وبر الحيوانات في تفاقم المشكلة.

الأعراض

تتفاوت أعراض حساسية الربيع بين الأطفال والكبار، وتتمثل في:

العطس المتكرر.

انسداد الأنف أو سيلان الأنف.

حكة في الأنف أو العينين أو الحلق.

دموع وحرقان في العينين.

شعور بالصداع أو ضغط في الجيوب الأنفية.

سعال مزمن.

الإرهاق وصعوبة النوم.

العلاج الدوائي

تتمثل العلاجات الدوائية في تناول مزيلات الاحتقان التي ينبغي استخدامها لفترات قصيرة فقط. كما توصف قطرات العين المضادة للحساسية لتخفيف احمرار العينين وحكة العين. وفي حالات معينة، قد يتم اللجوء إلى اللقاحات المناعية الحديثة التي تساعد في تقليل الأعراض على المدى الطويل.

العلاج المنزلي

بالإضافة إلى العلاج الطبي، يمكن اتباع بعض الطرق المنزلية التي تساهم في تخفيف الأعراض، ومنها:

تجنب الخروج في أوقات ذروة انتشار حبوب اللقاح، والتي غالبًا ما تكون في الصباح الباكر.

إغلاق النوافذ في المنزل واستخدام فلاتر الهواء.

الاستحمام وتغيير الملابس فور العودة من الخارج لتجنب تراكم حبوب اللقاح على الجلد.

استخدام ماء الملح لغسل الأنف وتهدئة الاحتقان الأنفي.

وضع كمادات باردة على العينين لتقليل التهيج.

شرب سوائل دافئة وتناول أطعمة غنية بفيتامين "سي"، مثل الليمون، البرتقال، الجوافة، الكيوي، والفلفل الملون.

التهاب الجيوب الأنفية في الربيع

في نفس السياق، أكد الدكتور مجدي بدران أن العواصف الترابية في فصل الربيع قد تتسبب في التهاب الجيوب الأنفية. ويُعرف التهاب الجيوب الأنفية بأنه التهاب يحدث في أحد الجيوب الأنفية أو أكثر، وقد يكون نتيجة لعدوى أو حساسية. وفي حالة حساسية الأنف، يمكن أن يؤدي التورم في الأنف إلى انسداد فتحات الجيوب الأنفية، مما يتسبب في تراكم السوائل فيها.

الدكتور مجدي بدران

أسباب التهاب الجيوب الأنفية

عدوى الجهاز التنفسي : قد تتسبب الفيروسات، مثل نزلات البرد، في التهاب الجيوب الأنفية نتيجة تورم الأنسجة داخل الأنف.

: قد تتسبب الفيروسات، مثل نزلات البرد، في التهاب الجيوب الأنفية نتيجة تورم الأنسجة داخل الأنف. الحساسية: عندما يعاني الشخص من حساسية الأنف، يمكن أن يؤدي التورم إلى دخول البكتيريا إلى الجيوب الأنفية، مما يسبب التهابًا بكتيريًا في الجيوب الأنفية، وقد يتحول إلى التهاب مزمن في حالة استمرار التعرض للمهيجات.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

تشمل الأعراض الرئيسية:

انسداد الأنف وصعوبة التنفس من خلاله.

ألم أو تورم حول الخدين، العينين، أو الجبهة.

تسريب سائل سميك وصديدي من الأنف.

انخفاض حاسة الشم.

السعال المستمر، خاصة في الليل.

أحيانًا، قد يعاني المريض من الحمى والقشعريرة والصداع.

نصائح للوقاية من التهاب الجيوب الأنفية أثناء العواصف الترابية

يوصي الأطباء مرضى التهاب الجيوب الأنفية باتباع عدة إجراءات لتقليل الأعراض أثناء العواصف الترابية:

البقاء في المنزل خلال العواصف الترابية.

خلال العواصف الترابية. استخدام الكمامات الطبية لتقليل التعرض لحبوب اللقاح والغبار.

الطبية لتقليل التعرض لحبوب اللقاح والغبار. شرب السوائل بكثرة، خصوصًا الماء والعصائر الطبيعية لتعزيز المناعة.

بكثرة، خصوصًا الماء والعصائر الطبيعية لتعزيز المناعة. تجنب التدخين وتجنب التواجد في الأماكن الملوثة بالدخان.

وتجنب التواجد في الأماكن الملوثة بالدخان. تنظيف الأنف باستخدام محلول ملحي أو الغرغرة بماء مالح.

نصائح غذائية لتعزيز المناعة

التغذية السليمة تلعب دورًا هامًا في تعزيز المناعة، خاصة في فصل الربيع، حيث تنتشر الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي. في هذا السياق، يوصي الأطباء بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"، مثل البرتقال، الجوافة، والكيوي، لتعزيز إنتاج الأجسام المضادة. كما أن الزنك، الموجود في البيض والمكسرات، يساعد في تقوية جهاز المناعة والحد من الالتهابات.

من الأطعمة المفيدة أيضًا:

فيتامين "د" ، الموجود في الأسماك الدهنية.

، الموجود في الأسماك الدهنية. مضادات الأكسدة ، الموجودة في الخضراوات مثل الجزر والسبانخ.

، الموجودة في الخضراوات مثل الجزر والسبانخ. الزبادي واللبن الرائب ، التي تحتوي على بكتيريا نافعة تعمل على تعزيز المناعة.

، التي تحتوي على بكتيريا نافعة تعمل على تعزيز المناعة. العسل، الذي يُعتبر مضادًا للبكتيريا وتهدئة للسعال.

الرمد الربيعي: التهاب العين في فصل الربيع

من جهة أخرى، تحدث مشكلة شائعة في فصل الربيع تُعرف باسم "الرمد الربيعي"، الذي يعد التهابًا في العين يحدث نتيجة تعرض العين لحبوب اللقاح والغبار والأتربة التي تنتشر في الجو. وقال الدكتور أحمد عايد، استشاري طب وجراحة العيون، إن الأطفال والمراهقين الذين لم يتجاوزوا سن 20 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من التهاب العين.

أعراض الرمد الربيعي

احمرار العين الشديد.

ألم في العين.

زيادة إفراز الدموع بشكل مستمر.

انتفاخ الجفون.

حرقان وحكة في العين.

قد يصل الأمر إلى مشكلة في الرؤية.

نصائح للوقاية والعلاج

لتجنب تفاقم أعراض الرمد الربيعي، ينصح الأطباء بعدة إجراءات وقائية، مثل:

إغلاق النوافذ عند ارتفاع نسبة حبوب اللقاح في الجو.

عند ارتفاع نسبة حبوب اللقاح في الجو. استخدام منقيات الهواء أو التكييفات في المنزل.

أو التكييفات في المنزل. تجنب الروائح القوية مثل العطور والبخور.

مثل العطور والبخور. استخدام كمادات باردة على العين لتقليل التهيج.

على العين لتقليل التهيج. الحفاظ على نظافة العينين وغسلها بانتظام.

في حالة الإصابة، يصف الطبيب الأدوية المناسبة لعلاج الأعراض مثل قطرات العين المضادة للحساسية.