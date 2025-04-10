تشكيل مانشستر يونايتد ضد أولمبيك ليون في الدوري الأوروبي

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره ليون بملعب جروباما، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود راسموس هويلوند تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليون، بجانب البرتغالي برونو فيرنانديز، والمغربي نصير مزراوي.

تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعدما أقصى ريال سوسيداد الإسباني، بعد الفوز عليه بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16.

بينما اكتسح أولمبيك ليون نظيره ستيوا بوخارست الروماني بنتيجة 7-1 في دور الستة عشر، قبل أن يضرب موعدًا أمام اليونايتد.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد أولمبيك ليون

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي - هاري ماجواير - ليني يورو

خط الوسط: ديوجو دالوت - كارلوس كاسيميرو - مانويل أوجارتي - باتريك دورجو

وفي الهجوم: برونو فيرنانديز - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو.