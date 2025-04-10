"القاهرة الإخبارية": 22 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر، حيث استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية مجموعة من المواطنين في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات، سيارات الإسعاف تواصل نقل المصابين إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة غزة.

وأضاف جبر، خلال رسالته على الهواء، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفَت منزلًا يعود لعائلة أبو عون في حي الشجاعية بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين على الفور، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح متفاوتة، كما استهدفت طائرات الاستطلاع مجموعة من المواطنين بالقرب من مفترق السامر، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين.

فصل مدينة رفح الفلسطينية عن باقي مناطق قطاع غزة

وتابع جبر أن عدد الشهداء في قطاع غزة منذ ساعات الفجر حتى هذه اللحظة قد وصل إلى 22 شهيدًا في مختلف مناطق القطاع، كما استمر القصف المدفعي في التركيز على الأحياء الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح الفلسطينية، خاصة في المناطق الشمالية لمدينة رفح الفلسطينية، حيث تعمل إسرائيل على تدمير مجموعة من الأحياء السكنية في محيط محور مراج، بهدف فصل مدينة رفح الفلسطينية عن باقي مناطق قطاع غزة.

وأوضح جبر أن القصف المتواصل من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، بالإضافة إلى الزوارق الحربية التي تقوم بين الحين والآخر بقصف المناطق الغربية للقطاع، يوسع نطاق العدوان بشكل تدريجي.

وفيما يتعلق بتدمير مدينة رفح الفلسطينية، ذكر جبر أن الصحف الإسرائيلية تشير إلى أن التدمير لا يقتصر على الممرات الحدودية، بل يشمل المدينة بالكامل، حيث شهدت رفح الفلسطينية خلال العدوان البري الأخير، اجتياحًا بريًا شاملًا استمر لأكثر من 8 أشهر، دمر نحو 90% من مساحة المدينة.

اجتياح المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية

وأشار جبر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عاودت اجتياح المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث تقوم بتدمير الأحياء السكنية المتبقية، كما يتم تفخيخ المباني السكنية ثم تفجيرها، مما يؤدي إلى تدمير شبه كامل للمدينة.

وأتم بأن سكان منطقة خان يونس يشعرون بدوي الانفجارات العنيفة والوميض الناتج عنها، ما يعكس شدة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية بشكل خاص، بهدف فرض السيطرة الكاملة على المنطقة.