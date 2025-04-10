غرفة السياحة تواصل متابعتها لتدفق السائحين بالأهرامات

قامت لجنة من غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس الغرفة، بتفقد الوضع بمنطقة الأهرامات وذلك في اليوم الثالث للتشغيل التجريبي لتطوير المنطقة، رافقه خلال الجولة هيثم عرفة عضو مجلس إدارة الغرفة.

وأكد الدكتور نادر الببلاوي، حرصه على التواجد بنفسه بالمنطقة للإطمئنان على حركة سير السائحين بالمسارات المختلفة للمنطقة وضمان سهولة التدفق والوصول إلى المنطقة والخروج من المسارات الجديدة التي يتضمنها التطوير , بجانب رصده عن قرب أحوال شركات السياحة أعضاء الغرفة خلال تنفيذ برامجهم بمنطقة الأهرامات والاطمئنان على عدم وجود شكاوى لدى الشركات أو موظفيها.

وأشاد الدكتور نادر الببلاوي بجهود لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة نورا علي والتي حرصت على الحضور الي منطقة الأهرامات لمتابعة الوضع بها والاطمئنان على سهولة حركة وتنقل السائحين بالمنطقة ، وسجلت اللجنة بعض الملاحظات المهمة علي خطة تطوير الأهرامات حيث سيتم دراسة كل تلك الملاحظات خلال الفترة المقبلة.

استمرار ارتفاع أعداد السائحين

وأضاف رئيس غرفة السياحة أنه ولليوم الثاني على التوالي تسير الحركة بمنطقة الأهرامات بسلاسة وانسيابية وسهولة وسط استمرار ارتفاع أعداد السائحين الزائرين للمنطقة، كما لمس بنفسه الجهود التي يبذلها الجميع من ممثلي وزارة السياحة والاثار وشرطة السياحة وشركة أوراسكوم بيراميدز لإزالة أية عقبات أمام زيارة السائحين للمنطقة الأثرية الأهم عالميا.

وأشار دكتور نادر الببلاوي إلى انه يجري التنسيق والترتيب بين كافة الجهات لإضافة بعض التعديلات الجديدة على حركة السائحين بمنطقة الأهرامات تضمن مزيدا من التسهيل والتيسير في زيارة المنطقة وبما يليق أولا بأهمية ومكانة المنطقة عالميا , وثانيا بما يخدم جهود تحسين تجربة السائح، مؤكدا أنه سوف يستمر في متابعة أحوال حركة السائحين بالمنطقة لعدة أيام مقبلة.