الأربعاء.. مؤتمر صحفي بنقابة المهندسين لإعلان رؤيتها العاجلة لإعمار غزة

تعقد لجنة إعمار قطاع غزة بنقابة المهندسين مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر النقابة، للإعلان عن رؤيتها فيما يخص المرحلة العاجلة لإعادة إعمار القطاع.

وقال المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد للنقابة والمنسق العام للجنة إعمار غزة، إن اللجنة عقدت اجتماعًا مساء اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد عابدين وحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، لاستعراض رؤية لجنة المرحلة العاجلة المنبثقة من لجنة الإعمار برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان الأسبق، أمام الأعضاء، تمهيدًا لعرضها رسميًا خلال المؤتمر الصحفي.

وأشار الكسار إلى أن اللجنة كانت قد قررت تشكيل ثلاث لجان فرعية، تشمل: لجنة المرحلة العاجلة، ولجنة التدريب، ولجنة الإعمار الدائم، وذلك في إطار خطة شاملة لتنسيق جهود إعادة الإعمار.

وتضم لجنة المرحلة العاجلة في عضويتها كلًا من الدكتور طارق وفيق، والدكتور عبد القوي خليفة، والدكتور خالد الذهبي، والمهندس الاستشاري محمد ناصر، وتتولى وضع خطة سريعة للإيواء وتوفير الاحتياجات الأساسية من مآوي إنسانية وخدمات صحية ومعيشية، على أن تُرفع الخطة إلى الجهات المعنية لاعتمادها وتنفيذها.

كما تم تكليف لجنة التدريب، برئاسة الدكتور شريف أبو المجد، بإعداد برنامج تدريبي افتراضي عبر تطبيق "زووم"، لتأهيل مهندسي غزة على عمليات المسح الميداني، وتقييم حجم الأضرار، وتحديد احتياجات كل منشأة ومرفق.

أما لجنة الإعمار الدائم فتضم في عضويتها الدكتور ناصر درويش، والدكتور كمال شاروبيم، والدكتور محمد عبد الغني، والدكتور مصطفى أبو زيد، وتُعنى بوضع خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع بشكل مستدام.