الاسد اجتماعي.. تعرف على أكثر الأبراج عزلة

لكل بر ج صفاته وشخصيته فهناك من هو اجتماعي وهناك من يميل للعزلة والانطوائية ولذلك اسبابه الخاصة وكل برج شخصيته المىتميزه عن الاخر

فى هذا التقرير نسلط الضوء على ابراج بطبيعتها قد تميل للعزلة وهى كالاتى كما اجمع علماء الفلك .

اولا : برج الاسد

يوصف برج الاسد أنه شخصية اجتماعيه ‘وعلى ذلك يسعى لاقامة علاقات مع كثير من الاصدقاء ويجد ملاذه الحقيقي فى شخصيته القويه التى توصف بالجمال والثقة لكن ذلك لا يمنعه من اللجوء للعزلة فى حالة شعوره بالضعف والحزن لانه لا يقبل ان يراه احد فى هذه الحالة لانه اعتاد ان يكون قويا .

ثانيا : الميزان

شخصيه مستقلة وذكية واجتماعيه يحرص على مساعدة الاخرين وقد يلجأ الى العزلة فى حالة حزنه او ضيقه من الاخرين وفى تلك الحالة يتأمل من يختاره لاقامة علاقة صداقة قويه معه .

رابعا : االعذراء

يلجأ للعزلة عندما يريد أن يتامل ذاته ويعزز شعوره بالامان العاطفى اذ يدرب نفسه على الشعور بالاستقلال والهدوء لانه كل فتره يميل لتغيرات ايجابيه فى حياته ليجدد شخصيته واسلوب حياته محاولا النجاح والتألق.

خامسا : الجدى

رغم انه يميل للمغامرات والسفر الا انه يميل احيانا للعزلة من باب االتأمل وتجديد ثقته بنفسه