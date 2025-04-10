وزير الصحة: مستشفى منفلوط صرح طبي كبير يمتلك تقنيات حديثة

أجرى عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، لقاء مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

وقال وزير الصحة خلال اللقاء: "نحن في محافظة هامة تقع في قلب صعيد مصر، وهي محافظة أسيوط. كما أن جميع محافظات مصر تحظى بنفس القدر من الاهتمام، والصعيد على رأس هذه المحافظات".

صرح طبي كبير

وأوضح الوزير أن مستشفى منفلوط تُعد صرحًا طبيًا كبيرًا جدًا، مشيرًا إلى أنها تمتلك تقنيات حديثة وكوادر طبية مميزة على مستوى محافظة أسيوط بشكل عام. وأكد أن جميع العمليات الجراحية المتقدمة تُجرى من خلال هذه المستشفى.

وتابع: "منذ فترة كان هناك ضغط كبير على مستشفى جامعة أسيوط، واليوم لدينا 4 مشاريع ضخمة جدًا، وعلى هامش الزيارة، توجهت إلى مستشفى أبو تيج المركزي، ونحن في طريقنا لإنهائها في خلال الأشهر القليلة القادمة".

وأضاف: "توجهنا أيضًا إلى وحدة صحية متميزة من وحدات 'حياة كريمة'، وكذلك مستشفى أسيوط العام، وهي مستشفى تخدم قطاعًا عريضًا جدًا، بالإضافة إلى مستشفى الرمد".