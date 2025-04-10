توريد القمح لموسم 2025.. استلام 360 طنًا من الفيوم.. 48 شونة لاستقبال 680 ألف طنًا بسعر 2200 للإردب بالشرقية .. والوزراء: الأرقام مبشرة

وبدأ توريد القمح لموسم 2025.. استلام 360 طنًا من الفيوم..وتستعد 48 شونة لاستقبال 680 ألف طنًا بسعر 2200 للإردب بالشرقية.. الوزراء: الأرقام مبشرة والحكومة تتحوط في السلع الغذائية.. التموين: السعر مشجّع للمزارعين ويفوق سعر القمح المستورد

وبدأ موسم توريد القمح، حيث أعلن الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أنه تم استلام نحو 360 طنًا من القمح المحلي لموسم 2025 في محافظة الفيوم وذلك بعد 6 أيام من افتتاحه في المحافظة وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري في كافة المحافظات، موضحا أن سعر توريد الأردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه.

استلام 360 طنًا من الفيوم

ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأخير، اتخذت الحكومة المصرية اجراءات بشأن رفع سعر توريد القمح، وكذا تشجيع الفلاح المصري على زراعته وتوريده للدولة، لافتا إلى النتائج الإيجابية في هذا الصدد، والتي أتت ثمارها خلال هذه الأيام، التي تمثل الأيام الأولي في موسم توريد القمح. مؤكدًا أن بداية ارقام التوريد مبشرة جدًا.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أرقام مبشرة ونتحوط للسلع الغذائية

ويضيف" مدبولي": منحت الدولة المصرية ميزة تفضيلية للفلاح المصري ليحقق مكسب أكبر بالرغم من دفع الحكومة أكثر للسلعة لكن يتم توفير عملة اجنبية، وهو ما يمثل جزءا من الدعم من الدولة المصرية للفلاح المصري. ، كما تتعامل الحكومة وفقا للأحداث الحالية وتتخذ الإجراءات التي من شأنها التحوط اتجاه بعض السلع الأساسية الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج، وهي أحد سيناريوهات تعامل الحكومة خلال الأزمات الحالية المحيطة بمصر.

4 ملايين طن حجم المستهدف للتوريد

جدير بالذكر يبدأ موسم التوريد من منتصف أبريل القادم يبدأ موسم توريد القمح من السوق المحلي، ويستمر حتى 15 أغسطس 2025، حيث حددت توريد إردب القمح لموسم 2025 درجة نقاوة 23.5 بسعر 2200 جنيها، والإردب درجة نقاوة 23 بسعر 2150 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.5 بسعر 2100 جنيه.لاوتستهدف الحكومة زيادة شراء القمح من المزارعين في الموسم الجديد بنحو 11% لتصل إلى 4 ملايين طن قمح محلي.

موسم توريد القمح 2025

وذكر وزير التموين أن السعر يعد مشجّع للمزارعين ويفوق سعر القمح المستورد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الاخرى مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية. كمت تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، لاستلام محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بمساحات تخزينية كبيرة.

48 شونة تستعد لاستقبال 680 ألف طن

كما صرح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، نحن أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية توريد الاقماح وتم تجهيز ‏الشون والصوامع ومراعاة عامل التهوية بشكل جيد وسليم لتقليل الفاقد من المحصول وتحديد نقاط تجميع القمح للتيسير على ‏المزارعين واحكام السيطرة على المحصول وتقليل الفاقد.‏ حيث وردت المحافظة نحو ٦٧٠ ألف طن قمح بالعام الماضي.

ويضيف، تمت زراعة نحو ٣٩٣ ألف فدان وارتفعت المساحة المنزرعة علي ‏مصاطب العام الحالي ٥٣٤٢٢ بزيادة خمسة آلاف فدان عن العام الماضى ٤٨ ألف فدان. كما تستعد 48 شونة بسعة تخزينية ٦٨٠ ألف طن قمح وتم حصر الأماكن الصالحة للتخزين من شون ‏وصوامع والمطابقة للمواصفات التخزينية السليمة.

الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي

الإعلان المبكر يسهم في زيادة المساحة

وبدوره يعلق الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، يبدأ الحصاد من منتصف أبريل المقبل وحتى منتصف يوليو، ويتوالي توريد القمح المحلي وهي خطوات هامة لتطبيق السياسية التشجعية لزراعة المحاصيل الاستراتجية التي لها فوائد تتمثل في دعم الفلاح المصري من ناحية وتوفير العملة المحلية من ناحية أخرى.

ويضيف "صيام": من المفترض أن يتم الاعلان عن أسعار القمح في أوقات مبكرة في شهر أكتوبر من كل عام ؛ توقيت زراعة القمح وهنا تزيد المساحات المنزرعة في القمح على حساب المنافس التقليدي وهي البرسيم ، حيث يبلغ إجمالي مساحة الأرض المزروعة منه ما يصل إلى 3.1 مليون فدان، وذلك مقابل 3.2 مليون فدان في العام الماضي، ما يعكس تراجع المساحة عن العام الماضي ما يجعلنا نحتاج لسياسات زراعية تحفيزية لزيادة القمح على حسا ب نظيرة البرسيم في نفس الموسم.