ضبط القائمين على إدارة قناتين فضائيتين بدون ترخيص بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإدارة قناتين فضائيتين "بدون ترخيص" حيث يتم من خلالهما بث المصنفات والبرامج المتنوعة " بدون إجازة رقابية"، متخذًا من عقارين كائنين بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقارين المشار إليهما وضبط (5 من القائمين على إدارة القناتين) وعُثر على (جهاز كمبيوتر– جهاز "لاب توب" – مجموعة من الأجهزة المستخدمة فى التصوير وإعداد البرامج والمصنفات – مجموعة من الكروت والشعارات الخاصة بالقناتين – عدد من دفاتر تحصيل التبرعات - مبالغ مالية عملات "محلية، أجنبية").. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

