للمرة الأولى.. دينزل واشنطن يشارك بمهرجان كان السينمائي

كشف مهرجان كان السينمائي عن اختيار فيلم المخرج سبايك لي “Highest 2 Lowest”، الذي يشارك في بطولته النجم دينزل واشنطن، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة الرسمية للنسخة الـ 78، المقامة خلال الفترة من 13-24 مايو.

ونشر المخرج الأسطوري الخبر على حسابه على موقع إنستجرام صباح الخميس، بعد ساعة واحدة فقط من الإعلان عن التشكيلة الرسمية للمهرجان، والتي لم تتضمن الفيلم.

التأكد من بعض المعلومات

وقال مدير كان، تيري فريمو، أن عدم الكشف عن الفيلم خلال المؤتمر الصحفي يعود إلى رغبة إدارة المهرجان للتأكد من بعض المعلومات، التي كان من بينها تأكيد حضور بطل الفيلم دينزل واشنطن. "سيتم عرض فيلم سبايك لي "Highest 2 Lowest" بحضور دينزل واشنطن، الذي سيظهر على السجادة الحمراء في مهرجان كان لأول مرة على الإطلاق"، وفق فريمو.

يتبع الفيلم القصة الأصلية لفيلم كوروساوا "High and Low". وقال فريمو: "إنها قصة رجل في أوج ثروته: يضعه القدر أمام خيار مصيري قد يُثير الشكوك حول كل شيء". وأضاف: "أصبحت طوكيو نيويورك، وستينيات القرن الماضي، واليوم، يجسد دينزل واشنطن دور توشيرو ميفوني بطريقته الخاصة. إنه أيضًا فيلم رائع عن العائلة".