محافظ دمياط يزور وكالة الفضاء المصرية ويعقد بروتوكول تعاون معها

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، زيارة إلى وكالة الفضاء المصرية ، لبحث مخطط شراكة للتعاون المشترك بين الجانبين ، حيث عقد لقاء مع الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى للوكالة .

جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، لمناقشة تلك الاستراتيجية.

محافظ دمياط: حريصون على اطلاق خطة تعاون مع وكالة الفضاء

وفى هذا الصعيد، أشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أن المحافظة حريصة على اطلاق خطة تعاون مع الوكالة للاستفادة من خبراتها و امكانياتها المتفردة بمجال الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد ، لدعم المشروعات التنموية والقومية بالمحافظة، ودعم جهود المحافظة بملفات العمل المختلفة مما يساهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، علاوة على مساعدة المحافظة، بالدراسات التى يتم اعدادها لوصع رؤية محددة للتعامل الأمثل مع التداعيات المطروحة حاليا على الساحة والتى يأتى أبرزها ملف التغيرات المناخية .

و أكد " محافظ دمياط " اعتزاز دمياط بكونها أحد أولى المحافظات التى سعت إلى تحقيق التكامل والتعاون مع الوكالة نظرًا لاهتمامها الكبير بتعزيز الشراكة مع الجهات البحثية المتخصصة ، مشيرًا الى تقديره البالغ للوكالة جهودها الحثيثة فى تعميق صناعة الفضاء داخل مصر واعداد أجيال من الخبراء المتخصصين بهذا المجال و الاستثمار بمجالات التقنيات الحديثة، حيث اشاد بما حققته من انجازات عديدة خلال الفترة الماضية والتى جاء أبرزها إطلاق خطة اقمار الجامعات المصرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والجامعات.

إعداد مذكرة تفاهم بين دمياط ووكالة الفضاء

فيما وقد اتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين، ودعوة الوكالة إلى زيارة محافظة دمياط، لاطلاق الشراكة التى ستساهم فى دعم المشروعات القومية والتنموية وكذلك نشر ثقافة علون الفضاء داخل المجتمع و بالأخص شباب الجامعات ، وتوعيتهم بأهمية هذا المجال العلمى وتشجيع الشباب على الدخول به ، باعتباره من أهم المحاور المستقبلية التى ستدعم الرؤى التنموية و كذلك دعم المجتمع وتعزيز رفاهية المواطن .

هذا وقد تبادل المحافظ ورئيس الوكالة الدروع التذكارية تقديرًا لهذا التعاون.